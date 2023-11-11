Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 20:58
Şimdi de e-okul saçmalamaya başladı

e-okul illa MEBBİS'ten giriş yapılmasını istiyor. MEB Ajanda garabetinden sonra bu çıktı. e-Devlet üzerinden giriş yapıp duruyoruz.

Eski haline getirmeleri lazım. Şu ana kadar sorun olmayan mesele özel okul entegreleri için bu hale getirildiyse ayrı bir modül kurmak dururken bu yola gidildiyse yanlış yapıldı.


selamettttt
Aday Memur
11 Kasım 2023 22:06

E okula giriş yapıyorum ancak not giriş sekmesi yok. Sınav notlarını giremiyorum ne yapmalıyım. İdare MEB ajanda ile girmemi söyledi ancak MEB ajanda ile girsem de e devletten girsem de not giriş selesi gözükmüyor.


selamettttt
Aday Memur
11 Kasım 2023 22:09

Not giriş sekmesi görünmüyor.


atahoca
Genel Müdür
11 Kasım 2023 22:37

Not girişlerinde sorun yok. Seçmeli ders ise idare muhtemelen tanımlamamıştır.

Resmini alıp idarecinize atın. Mesajı da saklayın.

selamettttt, 48 dk. önce

Not giriş sekmesi görünmüyor.

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