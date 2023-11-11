Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Kasım 2023 21:30
kademe ve derecelerin beyhudeliği
Son zamanlarda aldığımız zammın yanında derece ve kademeninde bir kiymeti kalmadı Uzun süre çalışan ile yeni başlayanlar arasında ciddi bir zam farkı olmalı

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
11 Kasım 2023 21:33

Neden olsun ki yeni baslayan da aynı işi yapıyor 20 yıldır çalışan da. Hatta genelde kendi islerini de yeni baslayanlara yıkıyorlar. Şuan cuzi bir fark var zaten ve yeterli bu kadar fark.


Yekmaleli
Memur
11 Kasım 2023 21:38
Yeni başlayanların çocukları aynı kalmıyor Benim oğlum yeni başlayanlar ile yaşıt Aynı iş ama derece ve kademeninde bir forsu olmalı
Kpsbirincisi, 1 saat önce

Neden olsun ki yeni baslayan da aynı işi yapıyor 20 yıldır çalışan da. Hatta genelde kendi islerini de yeni baslayanlara yıkıyorlar. Şuan cuzi bir fark var zaten ve yeterli bu kadar fark.


KamudaMemur
Genel Müdür
11 Kasım 2023 22:33

yeni başlayanlar daha verimli çalışıyor bence. Zaten yaşı büyük memurları genelde iş yoğunluğu az pek iş olmayan servislere veriyorlar. Bir de fazla para mı verecekler ?

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