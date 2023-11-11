Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Kasım 2023 22:01
4B den KİT e geçiş sonrası derece kademe durumu bilen varsa

LİSEDE 1 YIL İNGİLİZCE HAZIRLIK OKUMUŞ VE YÜKSEK LİSANS MEZUNU MÜHENDİSİM.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK 5 YIL MÜHENDİS KADROSUNDA TEKNİK HİZMETLER

OLARAK GEÇMİŞ HİZMETİM VAR.SİGORTA KOLU 4B YANİ SSK İDİ.

İSTİFAM SONRASI MERKEZİ ALIMLARDA YENİ KPSS PUANI İLE KİT'E ATANDIM.

KİTLERDE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 399 KHK OLARAK SİGORTA KOLU 4A DURUMUNDAYIM.

YENİ KURUMUMDA DERECE KADEMEM İLE EK GÖSTERGEM NASIL HESAPLANMALI.

GEÇMİŞ 5 YILIMIN TAMAMININ SAYILACAĞI SÖYLENDİ BU ARADA TEKNİK HİZMETLERDEN TEKNİK HİZMETLERE OLDUĞU İÇİN.


Elixsir
Şef
11 Kasım 2023 22:12
bende bir kite atandım 11 yıllık memuriyet hizmetim var ama mühendis olarak geçmediği için sayilmayacak diye okudum başka yerlerde duurmum sizinle aynı sadece İngilizce hazırlık okumadım bende bilgi almak istiyorum

nonetheworld
Aday Memur
11 Kasım 2023 22:27

SİZİN 11 YILIN TAMAMI OLMASA DA BİR KISMININ SAYILMASI LAZIM BELLİ ORANLAR DAHİLİNDE.

ÖZEL SEKTÖR HİZMETİNDE OLANLARIN BİLE 1/3 Ü SAYILIR DİYE BİLİYORUM MESELA

Elixsir, Dün
bende bir kite atandım 11 yıllık memuriyet hizmetim var ama mühendis olarak geçmediği için sayilmayacak diye okudum başka yerlerde duurmum sizinle aynı sadece İngilizce hazırlık okumadım bende bilgi almak istiyorum

Elixsir
Şef
12 Kasım 2023 00:35
umarım dediğiniz gibi olur
nonetheworld, Dün

SİZİN 11 YILIN TAMAMI OLMASA DA BİR KISMININ SAYILMASI LAZIM BELLİ ORANLAR DAHİLİNDE.

ÖZEL SEKTÖR HİZMETİNDE OLANLARIN BİLE 1/3 Ü SAYILIR DİYE BİLİYORUM MESELA

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