BİLEN VARSA

bende bir kite atandım 11 yıllık memuriyet hizmetim var ama mühendis olarak geçmediği için sayilmayacak diye okudum başka yerlerde duurmum sizinle aynı sadece İngilizce hazırlık okumadım bende bilgi almak istiyorum

bende bir kite atandım 11 yıllık memuriyet hizmetim var ama mühendis olarak geçmediği için sayilmayacak diye okudum başka yerlerde duurmum sizinle aynı sadece İngilizce hazırlık okumadım bende bilgi almak istiyorum