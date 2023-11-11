Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Kasım 2023 22:02
BİLEN VARSA

LİSEDE 1 YIL İNGİLİZCE HAZIRLIK OKUMUŞ VE YÜKSEK LİSANS MEZUNU MÜHENDİSİM.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK 5 YIL MÜHENDİS KADROSUNDA TEKNİK HİZMETLER

OLARAK GEÇMİŞ HİZMETİM VAR.SİGORTA KOLU 4B YANİ SSK İDİ.

İSTİFAM SONRASI MERKEZİ ALIMLARDA YENİ KPSS PUANI İLE KİT'E ATANDIM.

KİTLERDE KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 399 KHK OLARAK SİGORTA KOLU 4A DURUMUNDAYIM.

YENİ KURUMUMDA DERECE KADEMEM İLE EK GÖSTERGEM NASIL HESAPLANMALI.

GEÇMİŞ 5 YILIMIN TAMAMININ SAYILACAĞI SÖYLENDİ BU ARADA TEKNİK HİZMETLERDEN TEKNİK HİZMETLERE OLDUĞU İÇİN.

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