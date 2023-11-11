Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 22:35
E Okul not giriş sekmesi yok

Merhaba arkadaşlar, notları girmek için e okula girdiğimde not giriş sekmesi görünmüyor. Başka arkadaşlarda da aynı problem var. İdare MEB Ajanda ile giriş yapmamızı önerdi. Ancak MEB ajanda ile giriş yapsam da e devlet ile giriş yapsam da not giriş sekmesi yok. Sadece simav tarihi giriş sekmesi görünüyor onları da çoktan girdim. Ne yapabilirim. Önerisi olan var nı?

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