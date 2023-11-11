Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Kasım 2023 22:37
Eş durumu tayini hakkında

Eşim A iline 399 KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi olacak şekilde, bir kamu iktisadi teşebbüsüne atandı. Ben ise B ilinde 657 sayılı kanun kapsamında çalışmaktayım. Eşimin atanmasına istinaden A iline eş durumundan tayin isteyeceğim ancak olmama ihtimali var mıdır? Eşim 399 KHK'ya tabi olduğu için kamu personeli olarak değerlendirilmemesi gibi bir durum olabilir mi veya eşin 360 gün sigortalılık süresini doldurduktan sonra tayin yapılabilir denilebilir mi?

Bilgisi olan veya aynı durumu tecrübe etmiş arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

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