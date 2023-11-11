Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 22:40
Ali Yerlikaya canlı yayında olucak bu fırsat kaçmaz .

Ali Yerlikaya 14 Kasım saat 20:00 da TV 100 de canlı yayında olacakmış buradan bütün sivil arkadaşlara sesleniyorum bu fırsat kaçmaz herkes twit atsın Twitter üzerinden Polis Özel Harekat alımının dışarıdan yapılmasını talep edelim . Şuan Pöh ihtiyacı çok var bu fırsatı değerlendirelim Hayırlı Geceler .


Android60
Genel Müdür
11 Kasım 2023 22:49

Dısardan fazlaca alındı zaten yeterli derdimiz bitti de dısardan özel harekat alımımı bi derdimiz

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