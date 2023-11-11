Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


11 Kasım 2023 23:15
Pomem alımları bu sene olmaz mı?
olursa bile 65 puan ile parkura çağırılır mıyım?

Çok Yazılan Konular

Nevi Şahsına MünhasırSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Kadınlar neden kıskandırmaya çalışır?Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Yol arkadaşı

Sözlük

dile dolanan şarkı türkü 4 Czn burak 2 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1 anadolu selçuklu devleti 1 Zerengökçe 4 Ruhsal yorgunluk 3 insanlığın ortak düşmanları 1 algının fenomenolojisi 4 insan sarrafı 1 acem bahçesi 1

Son Haberler

Disipline konu olayda amirin görmezlikten gelinmesi hukuka aykırı bulunduPaulmark'ta 11.11'e Özel 3 Al 2 Öde Fırsatı!Maç sırasında fenalaşan Ganalı futbolcu Raphael hayatını kaybettiBolu'da orman yangınıÖğretmenler 13-17 Kasım'da hangi konuları takip edecekler?

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi