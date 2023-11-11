KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 23:17
Puanim yeter mi ? Onlisans

Onlisans 71.6 puanim var 31.doneme puanim yeter mi tesekkurler

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