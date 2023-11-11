Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 23:21
Önlisans Bekçi Maaşı ?

Önlisans mezunu bekçinin maaşı, lise mezunu mu yoksa üniversite mezunu olarak mı maaş alır?


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
12 Kasım 2023 00:03
arafta kalır:)

asper2916
Aday Memur
12 Kasım 2023 00:04

?

siyahbeyaz88, 1 saat önce
arafta kalır:)

solakinho
Aday Memur
12 Kasım 2023 00:08
üniversite mezunu olarak alır. fakat mesleğe başlama derece ve kademesi farklı olabilir bu konuda net bilgi sahibi değilim. lisans mezunu 8/1 başlar askerliğini yedek subay olarak yapmışsa 8/2 hakkı doğar
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