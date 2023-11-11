KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Kasım 2023 23:28
Ali Yerlikaya canlı yayında olucak bu fırsat kaçmaz .

Ali Yerlikaya 14 Kasım saat 20 00 da TV 100 de canlı yayında olacakmış buradan bütün Önlisans ve lise mezunu arkadaşlara sesleniyorum bu fırsat kaçmaz herkez kanala twit atsın Twitter üzerinden Polis Özel Harekat alımının dışarıdan yapılmasını talep edelim şuan pöh ihtiyacı çok varmış bu fırsatı değerlendirelim . Hayırlı Geceler &#128075;

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