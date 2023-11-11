Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


11 Kasım 2023 23:31
Doktor Ögretim Üyeleri İçin Daimi Kadro

Sözleşmeli statüsündeki Doktor Ögretim Üyeleri daha iyi çalışma motivasyonu için diğer herkes gibi daimi kadro istiyor.

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