Çalıştığım alanı tam olarak sevmiyorum aklım başka alanlarda :)

Herkese merhaba, belki alakasız bir konu ama burada anlaşılabileceğimi düşündüğüm için buraya yazmak istedim. İktisat mezunuyum. Şu anda yüksek lisansımın tez dönemindeyim. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama aslında biyoloji, kimya, fizik üzerine bölümler okumayı düşünürken bazı sebeplerle iktisat bölümünü bitirdim. Hep akademisyen olmak istediğim için de bu sürece girdim. Fakat alanım tam olarak keyif aldığım bir alan değil. Araştırma yaparken aklım sürekli bahsettiğim alanlara kayıyor ve bazen kendimi çalışmalara veremiyorum. Sürekli kafamda tekrar fizik vb. bölümlerden birine girsem mi ve oradan ilerlesem mi düşüncesi var. Fakat yaşım 26 normalde de geç kalmış birisi olarak bu durum imkansız. Önerilere ihtiyacım var. Alanımı sevmek istiyorum ama bazen çok soyut geliyor. Ya da herkes için geçerli olabilir mi bu durum yani tam olarak benimseyememek? En büyük endişem ise ileride mesleğimi icra etmek konusunda bu sebepten dolayı zorluk çeker miyim düşüncesi.