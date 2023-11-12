Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


12 Kasım 2023 00:08
Skolyoz ve Kifozum Kaç Derecedir?

Merhaba, anlayan varsa yardımcı olabilir mi? Düzeltilebilir mi eğer varsa? 20 yaşındaym.

https://hizliresim.com/f5h2k9w

https://hizliresim.com/1ux1kc0

https://hizliresim.com/c1wky30

https://hizliresim.com/8vgtk4l

Çok Yazılan Konular

Skolyoz Muyum?

Sözlük

algının fenomenolojisi 4 anadolu selçuklu devleti 1 dergi kapağı 1 karga 2 Ruhsal yorgunluk 3 Bugün olanlar 4 Czn burak 2 insan sarrafı 1 keyif 1 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1

Son Haberler

Disipline konu olayda amirin görmezlikten gelinmesi hukuka aykırı bulunduPaulmark'ta 11.11'e Özel 3 Al 2 Öde Fırsatı!Maç sırasında fenalaşan Ganalı futbolcu Raphael hayatını kaybettiBolu'da orman yangınıÖğretmenler 13-17 Kasım'da hangi konuları takip edecekler?

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi