Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2023 00:34
Sözleşme Süresi içerisinde Yargılama süreci Hk.
öncelik merhabalar adlı bi olay sebebiyle hakkında dava açılmış. bi uzmançavuş hakında yürütülen soruşturma sonuçlanmadan açıkta bulunduğu süre zarfında sözleşmesi feshedildi edilir mi.? Yürütülen soruşturma diyelimki sözleşme yenileme zamanı gelmesine ilişkin devam etmekte olsun. Kendi isteğiyle sözleşme yenilemeleri durumu oluşursa (tazminat, Oyak) haklarından yararlanır mı.? Son olarak kendi isteğiyle sözleşme yenilmediği takdirde almış olduğu tazminat... Dava süresi Ceza ile sonuçlanırsa tekrar iade istenir mi Baya bi uzumn oldu farkındayım. Cevaplarsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

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