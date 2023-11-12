Sözleşme Süresi içerisinde Yargılama süreci Hk.

öncelik merhabalar adlı bi olay sebebiyle hakkında dava açılmış. bi uzmançavuş hakında yürütülen soruşturma sonuçlanmadan açıkta bulunduğu süre zarfında sözleşmesi feshedildi edilir mi.? Yürütülen soruşturma diyelimki sözleşme yenileme zamanı gelmesine ilişkin devam etmekte olsun. Kendi isteğiyle sözleşme yenilemeleri durumu oluşursa (tazminat, Oyak) haklarından yararlanır mı.? Son olarak kendi isteğiyle sözleşme yenilmediği takdirde almış olduğu tazminat... Dava süresi Ceza ile sonuçlanırsa tekrar iade istenir mi Baya bi uzumn oldu farkındayım. Cevaplarsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

öncelik merhabalar adlı bi olay sebebiyle hakkında dava açılmış. bi uzmançavuş hakında yürütülen soruşturma sonuçlanmadan açıkta bulunduğu süre zarfında sözleşmesi feshedildi edilir mi.? Yürütülen soruşturma diyelimki sözleşme yenileme zamanı gelmesine ilişkin devam etmekte olsun. Kendi isteğiyle sözleşme yenilemeleri durumu oluşursa (tazminat, Oyak) haklarından yararlanır mı.? Son olarak kendi isteğiyle sözleşme yenilmediği takdirde almış olduğu tazminat... Dava süresi Ceza ile sonuçlanırsa tekrar iade istenir mi Baya bi uzumn oldu farkındayım. Cevaplarsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.