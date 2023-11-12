Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2023 04:23
Son sözü:aleykumselam

Son sozu:aleykumselam.85 yil önce vefat eden bu güzel liderin.mekani cennet olsun.


gazanya
Şube Müdürü
12 Kasım 2023 04:27

Odada selam veren olmamış.ataturkun son söylediği söz:aleykumselam.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Cumhuriyet osmanlının devamı değildir.Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.Son sözü:aleykumselamBay bay Kemal

Sözlük

algının fenomenolojisi 4 atatürkün sevdiği şarkılar 2 kurt 1 10 Kasım 2 dile dolanan şarkı türkü 4 cam silmek 2 insanlığın ortak düşmanları 1 ıvır zıvır 1 Czn burak 2 insan sarrafı 1

Son Haberler

Disipline konu olayda amirin görmezlikten gelinmesi hukuka aykırı bulunduPaulmark'ta 11.11'e Özel 3 Al 2 Öde Fırsatı!Maç sırasında fenalaşan Ganalı futbolcu Raphael hayatını kaybettiBolu'da orman yangınıÖğretmenler 13-17 Kasım'da hangi konuları takip edecekler?

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi