Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


12 Kasım 2023 07:18
acil ?
belediyede çakılı mühendisim. yer değiştirmek adına yeniden ekpss girerek memur veya mühendis olarak atanabilir miyim

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