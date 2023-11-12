Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


12 Kasım 2023 07:18
Ekpss Acil

belediyede çakılı mühendisim. yer değiştirmek adına yeniden ekpss girerek memur veya mühendis olarak atanabilir miyim

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