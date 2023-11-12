Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


12 Kasım 2023 07:21
On,yirmi,otuzüç

On, yirmi, otuz üç

On

Yirmi

Otuz üç,

Ve serbesttir şiir

Serbesttir Yâr?i anlatıyorsa şiir

Hecelidir Yâr?i anlatıyorsa şiir

Kural tanımaz Menzil?i anlatırken şiir

Rabbi bazı kurallar çerçevesinde

Yaratmıştır şeriatı ve din kanunlarını

Lakin iş ceza vermeye gelir iken

Kural tanımaz Rabbi kuluna merhamet ederken

Rabbi kendi koyduğu kanunlara

Uymak zorunda değildir, O merhametlidir.

Aşk?tır Kahta Menzil

Kural tanımaz Menzil?i anlatırken şiir

Kural tanımaz aşkı anlatırken şiir.

Barış Sağlam

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