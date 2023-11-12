Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Kasım 2023 07:30
forum konulari
tsk personeli olmayan arkadaşlar, sorularınız olabilir ama gerçekten personel temin sayfası var orda paylaşsanız daha iyi olur

Çok Yazılan Konular

Muvazzaf astsubaylıktan deneme sürecinde istifa sonrası memur olmakSakralizasyon komandoTsk ititaz muayanesi nasıl oluyor?2 yıllık mezunAstsubay deneme sürecinde istifa edipte 657 sayılı kanunun 92. maddesine istinaden açıktan atama yolhagb astsubay olmaya engel miKara hava ikmal sınıfıYüksek Disiplin KuruluAskeriyeye geç katılırsam sorun olur mu?

Sözlük

algının fenomenolojisi 4 cam silmek 2 keyif 1 Czn burak 2 insanlığın ortak düşmanları 1 habis ruh 1 karga 2 şu an çalan şarkı 1 insan sarrafı 1 dile dolanan şarkı türkü 4

Son Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdiAraç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemezGazze'de kimyasal silah kullanımı araştırılsınDeprem bölgesine 100 bin çelik köy eviİş adamı Nurhan Ör cinayetinde sır çözüldü! Her satırı kan dondurdu: 6 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi