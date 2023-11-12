Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 08:28
Derkenar notu

Nöbetçi müdür tarafından tutulan rapora il emniyet müdürü derkenar notu eklemiş.ne demek oluyor bu?? Bilgisi olan başına gelen var mi


Serdarguven
12 Kasım 2023 08:42

Yani bu derkenar notu eklenmesi durumunda tutulan rapora istinaden soruşturma açılacak mıAçılmayacak

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