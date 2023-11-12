Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Kasım 2023 09:20
Auzef Görevli Ücretleri

Merhaba, Auzefde görev aldım dün 1 yedek 1 de başkanlık o da kura ile biri gelmediği için oldu. Artık tasarruf açısından gözetmen yokmuş sadece başkanlar tek başına giriyor sınıflara. İnternetten arattığımda bulamadım ücretlerini Anadolu Üniversitesi ile eskiden benzerdi. Hala öyle midir?

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