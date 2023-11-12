Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2023 09:48
Danıştay 12 daire tetkik hakimi "ACİL ACİL DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM

Esastan havale edildi ve tetkik hakimine havale edildi tetkik hakimi kaç ay sürüyor ve kararın çıkması ne kadar sürüyor acil bilgili insanlardan yorumlarını bekliyorum lütfen &#128591;

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