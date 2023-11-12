Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2023 09:48
danistay 12 daire tetkik hakimi

Esastan havale edildi ve tetkik hakimine havale edildi tetkik hakimi kaç ay sürüyor ve kararın çıkması ne kadar sürüyor acil bilgili insanlardan yorumlarını bekliyorum lütfen 🙏

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