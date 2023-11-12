Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 09:50
Danıştay 12 daire tetkik hakimi "ACİL ACİL DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM

Danıştay 12 daire başkanlığında dosyam var ve tetkik hakiminde lütfen acil bilgili insanlar yorumunu bekliyorum tetkik hakimi ne kadar sürüyor karar ne kadar sürede çıkıyor lütfen yardımcı olur musunuz tetkik hakimine verilen zaman 23 .10.2023

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