Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 10:02
2. sark
merhaba 2. şark ne zama belli olur?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBoşbeleş polislerEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.ali yerlikaya canli yayinda soru cevap yapacakEgm Fetö idari soruşturmaÖzel harekata geri dönüş dilekçesiPolisevleri Polislere YasaklansınSiyasi Parti ÜyeliğiMazeret eş durumu olumsuzEmniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Ruhsal yorgunluk 3 ıvır zıvır 1 habis ruh 1 atatürkün sevdiği şarkılar 2 geleceğime mektup 1 cam silmek 1 samson ve delilah 1 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1 karga tulumba 1

Son Haberler

Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçtiTürkiye ve Irak arasında petrol anlaşmasıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşıydı! Acı haberRüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştüAvrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi