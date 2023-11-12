Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Kasım 2023 10:21
Uzun Sürelş Rapor.
Merhaba, bacağım kırıldı tedavi sürecim olacak yaklaşık 2 ay. Rapor işini nasıl yapmalıyım?İlk olarak acilden 10 gün süreli rapor aldım. bitince ne yapmalıyım?

Kagiş
Müsteşar
12 Kasım 2023 10:29

Acilden aldığınız rapor bitiminde tedavinizi yapan ortapedi ve travmatoloji doktorundan yeni bir rapor alacaksınız. Doktorunuz sizi yönlendirecektir.


braveheart1234
Daire Başkanı
12 Kasım 2023 10:30
Sn hocam malum randevu bulmak zor. Anca 20'sinde randevu buldum. 2 gün boşluk oluşacak raporu bitiminden randevuya. O ara nasıl yapsam sizce? Aile hekimine mi gitsem?
Kagiş, 1 saat önce

Acilden aldığınız rapor bitiminde tedavinizi yapan ortapedi ve travmatoloji doktorundan yeni bir rapor alacaksınız. Doktorunuz sizi yönlendirecektir.


difficulties
Şube Müdürü
12 Kasım 2023 11:22

Acilden sizi ortopediye sevk etmeleri lazımdı. Bacağınız kırıldıysa ortopedi uzmanı rapor yazar iki doktor daha imzalar heyet raporu olarak verirsiniz. Bacak kırılmasına 10 günlük raporu veren de enteresan.

braveheart1234, 1 saat önce
Sn hocam malum randevu bulmak zor. Anca 20'sinde randevu buldum. 2 gün boşluk oluşacak raporu bitiminden randevuya. O ara nasıl yapsam sizce? Aile hekimine mi gitsem?

difficulties
Şube Müdürü
12 Kasım 2023 11:24

2 gün için mazaret izni yazsın idareniz. Doktor doktor dolaştırmasın sizi.

braveheart1234, 1 saat önce
Sn hocam malum randevu bulmak zor. Anca 20'sinde randevu buldum. 2 gün boşluk oluşacak raporu bitiminden randevuya. O ara nasıl yapsam sizce? Aile hekimine mi gitsem?

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
12 Kasım 2023 11:39
rapor alınmaz, verilir.
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