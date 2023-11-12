Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


12 Kasım 2023 10:52
2.torba yasa
2.torba yasa ne zaman açıklanacak? Maddeleri nelerdir?

beurak0000
Aday Memur
12 Kasım 2023 11:17
gelecek mi ki torba yasa
Toplam 1 mesaj

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2.torba yasa

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