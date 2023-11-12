Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Kasım 2023 11:45
TSK - Sağlık Raporu

Geçen sene bu sebeplerden dolayı elenmiştim evde yapıcam belli egzersizler ile bu teşhisleri düzeltebilir miyim ve bu sene bana bir zararı olur mu karşıma çıkar mı ?

Sonuç ve Öneriler

LOMBER VERTEBRA BT İNCELEMESİ

IV opak madde verilmeden elde edilen tetkikin koronal ve sagittal reformat görüntüleri ile birlikte incelenmesinde;

L3 vertebra bilateral inferior artiküler prosesde defekt kaydedilmiştir.

S1 vertebra spinöz prosesi lokalizasyonunda ayrılma izlenmeyen minimal füzyon defekti mevcuttur.

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