Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 12:00
Emniyetin ceza iptali davamı istinafa taşıması

Bir olaydan dolayı uyarı cezası yedim ve yediğim cezayı haksız bulduğum için bölge idare mahkemesine itiraz dilekçesi vererek itirazda bulundum mahkemeyi yaklaşık 9 ay sonunda kazandım emniyet bu davayı istinafa taşımış her ceza da yapılan bir şey mi istinafa taşımak yoksa işin içinde başka şeyler olabilir mi bilgi sahibi olan varsa bilgi verirse sevinirim


Brse
Aday Memur
12 Kasım 2023 12:10

Emniyet yargıtay dahil son noktaya kadar dosyayı temyiz eder.normaldir


Brse
Aday Memur
12 Kasım 2023 12:12

Pardon danıştay yazacaktım


Sanso55
Aday Memur
12 Kasım 2023 12:15

O zaman benim gereksiz yere evham yapmama gerek yok teşekkürler sağolun verdiğiniz bilgi için

Brse, 2 saat önce

Emniyet yargıtay dahil son noktaya kadar dosyayı temyiz eder.normaldir


emareci
Şef
12 Kasım 2023 12:51
onlar standart hocam sıkıntı yok
Toplam 4 mesaj

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