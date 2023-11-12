Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


12 Kasım 2023 12:08
Çamaşır makinesi alacağız tavsiyenize ihtiyacım var ?

Merhaba arkadaşlar, Çamaşır makinesi alacağız. Son zamanlarda kurutmalı çamaşır yıkama makineleri çıkmış. Eğer uygun olursa bizde almayı düşünüyoruz. Hem yıkamayı hemde kurutmayı sorunsuz şekilde yapabilen, çamaşırları güzel yıkayan, kurutma sonrası plastik kokusu çıkarmayan bir marka model söyleyebilir misiniz ?

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