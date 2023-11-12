Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 12:11
Harcırah

Merhaba Arkadaşlar. Ben 2022 yılında İstanbul ilinden şırnağa tayin oldum. Harcırahta yalnız kendimi beyan ettim ve ödememi aldım. 2023 yılında kızım yanıma geldi ve daimi olarak eğitimine burda devam ediyor. Kanunen kızım adınada harcırah, yol masrafı talebinde bulunmak istiyorum ama burdaki büro cular pek işi bilmiyor yada savsaklıyorlar. Kurumuna evrak kayıttan bir dilekçe yazıp vermek istiyorum ama şekil olarak nasıl olmalı, kime hitap en yazmam gerekli ve harcırah kanununda eklemem gereken bir kanun maddesi varmıdır. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar...

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