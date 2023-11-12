Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


12 Kasım 2023 12:24
Tez istatistik adı

Merhabalar, yüksek lisans tezimde istatistik kısmına post hoc olarak tukey testi yerine one way anova yazmışım.Hocada farketmemis, geçen yıl mezun olmuştum, bu sorun yaratır mı , bunu nasıl düzeltebiliriz,

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