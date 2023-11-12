KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Kasım 2023 12:26
TSK - Sağlık Raporu Hakkında

Geçen sene bu sebeplerden dolayı elenmiştim evde yapılacak belli egzersizler ile bu teşhisleri düzeltebilir miyim ve bu sene bana bir zararı olur mu karşıma çıkar mı ?

Sonuç ve Öneriler

LOMBER VERTEBRA BT İNCELEMESİ

IV opak madde verilmeden elde edilen tetkikin koronal ve sagittal reformat görüntüleri ile birlikte incelenmesinde;

L3 vertebra bilateral inferior artiküler prosesde defekt kaydedilmiştir.

S1 vertebra spinöz prosesi lokalizasyonunda ayrılma izlenmeyen minimal füzyon defekti mevcuttur.

Çok Yazılan Konular

Kasım ayı astsubay alımı kontenjanıBir konu hakkında görüşleriniz? tsk kkk piyade astsubay mı- jandarma astsubay mıhagb astsubay olmaya engel mi

Sözlük

Bugün olanlar 4 samson ve delilah 1 keyif 1 karga tulumba 1 picasso 1 dile dolanan şarkı türkü 4 habis ruh 1 atatürk'e hakaret etmek isteyen devlet memuru 1 karga 2 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1

Son Haberler

Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 6 kişi yakalandıMemur, Birinci Derece Aynı Yakınının Farklı Rahatsızlığı İçin de Tekrar Refakat İzni Kullanabilir mi?Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'daŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı'Otomobil pazarı 2024'te yüzde 30-35 daralabilir''

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi