Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Kasım 2023 13:02
Es özrü ve norm fazlası olma durumu yardım!

Merhabalar değerli meslektaşlarım 2022 yılında kurumuma eş özrü ataması ile geldim en son norm güncellemesi ile norm fazlası durumuna düştüm bulunduğum ilçede gidebileceğim bir okul yok il içinde farklı bir kurumda acik mevcut bu da çok uzak bir ilce norm fazlası atamasıyla yollanabilir miyim? Tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

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