Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Kasım 2023 13:24
Askerliğim Otomatik Tecil Olmuş
Herkese hayırlı pazarlar. Askerlik yerim ve gideceğim zaman açıklanmasına rağmen (7 Aralık Hatay İskenderun Deniz Er Eğitm Alayı) Askerliğim AÖF tarafından otomatik olarak 8 Yıl tecil edilmiştir. Bugün e devlette gördüm Ben gitmek istiyorum. Şubeye gitsem bir işlem yapabilir miyim? Tekrar 7 Aralıkta gidebilir miyim Askere? Sonuçta yerim ve gideceğim zaman belli oldu yardımcı olan herkese teşekkür ederim

EvveliyatımTürk
12 Kasım 2023 13:47
Gerçekten yardımcı olacak kimse yok mu?
Toplam 1 mesaj

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