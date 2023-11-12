Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Kasım 2023 14:09
atama sayıları neden belli olmuyor ?
maliye bakanın onayı mı yok sizce ?

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