Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Kasım 2023 14:16
annesi yada babası vefat eden memura
ölüm yardımı veya herhangi bir ödeme var mı

Devir Kötü
Şube Müdürü
12 Kasım 2023 14:29

Her ayın 15'inde maaş ödenir

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