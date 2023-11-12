Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 16:45
Askerliğim Otomatik Tecil Edildi Yardım
Herkese hayırlı pazarlar. Askerlik yerim ve gideceğim zaman açıklanmasına rağmen (7 Aralık Hatay İskenderun Deniz Er Eğitm Alayı) Askerliğim AÖF tarafından otomatik olarak 8 Yıl tecil edilmiştir. Bugün e devlette gördüm Ben gitmek istiyorum. Şubeye gitsem bir işlem yapabilir miyim? Tekrar 7 Aralıkta gidebilir miyim Askere? Sonuçta yerim ve gideceğim zaman belli oldu yardımcı olan herkese teşekkür ederim

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