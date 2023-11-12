Askerliğim Otomatik Tecil Edildi Yardım

Herkese hayırlı pazarlar. Askerlik yerim ve gideceğim zaman açıklanmasına rağmen (7 Aralık Hatay İskenderun Deniz Er Eğitm Alayı) Askerliğim AÖF tarafından otomatik olarak 8 Yıl tecil edilmiştir. Bugün e devlette gördüm Ben gitmek istiyorum. Şubeye gitsem bir işlem yapabilir miyim? Tekrar 7 Aralıkta gidebilir miyim Askere? Sonuçta yerim ve gideceğim zaman belli oldu yardımcı olan herkese teşekkür ederim

Herkese hayırlı pazarlar. Askerlik yerim ve gideceğim zaman açıklanmasına rağmen (7 Aralık Hatay İskenderun Deniz Er Eğitm Alayı) Askerliğim AÖF tarafından otomatik olarak 8 Yıl tecil edilmiştir. Bugün e devlette gördüm Ben gitmek istiyorum. Şubeye gitsem bir işlem yapabilir miyim? Tekrar 7 Aralıkta gidebilir miyim Askere? Sonuçta yerim ve gideceğim zaman belli oldu yardımcı olan herkese teşekkür ederim