Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 16:49
Psikiyatriye gittim

Bazı sıkıntılarımdan dolayı psikiyatriye gittim. Doktor polis olduğun için sana ilaç yazamam teşhis koyamam dedi yoksa 10 gün sonra soruyorlarmış silahla görev yapabilir mi diye . Ben bu sorumluluğu aldığımı söyledim gerekeni yapalım dedim yinde de yapmadı . Ne yapmalıyım ? Cimere mi yazalım bu doktoru ?

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