Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


12 Kasım 2023 17:10
Kırmızıdır Rengi Kırmızı

Kırmızıdır Rengi Kırmızı

Çocuk iken yüce bayrağımız hakkında

Bir menkıbe işitmiş idim, şöyledir;

Şehitlerimizin dökülen kanının üzerine

Hilal ay ve yıldız yansıdığı söyleniyor.

Şehitlerimizin kanıyla bayrak aşkı be yücedir.

Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize. Amin

Ya kırmızı ya ay ya doğan dolunay var ya

Aklıma da bir hal bir olay bir güzellik geldi

Yapayım bize o güzelliği.

Peygamber sav. dolunay akşamı tek başına

Dolaşır iken kırmızı kazağıyla, Sahabe ra.

İle karşılaşır Sahabe efendimiz der ki

''Dolunaydan daha parlaktı Saadetli nurlu cemali''

Efendimizin Peygamberimizin sav.

Düşünsek ya Kırmızı üzerine doğan dolunay

Size de Türk Bayrağı ile yakın geldi mi haller

Şehit kanımızın aşkıyla bakar iken Yüce Bayrağımıza

Aklımıza gelir Peygamberin Kırmızı kazağına doğan dolunay

Peygamber sav. aşkı ile bakakalmak vardır Şehit Aşkıyla

Şâh-ı Sâki bilirler bayrak aşkını. Bana da ver Rabbi bayrak aşkı, Bana da ver Rabbi Peygamber aşkı

Amin.

Roman abilerim de Türktür Ablalarımda Türktür Roman Annelerimde Türktür Türk olmayan müslüman yoktur.

Barış Sağlam

Çok Yazılan Konular

Tersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...Şu An Ne Dinliyorsunuz?İzmaritMüziğin GüncesiOzanlardan seçkiler...Gönül SandığıHislerimizin Ritimlerdeki İzdüşümüİzlemeye Değer Film Önerileri

Sözlük

Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1 geleceğime mektup 1 Ruhsal yorgunluk 3 Demir eksikliği 2 Bugün olanlar 3 Zerengökçe 7 dergi kapağı 1 dile dolanan şarkı türkü 3 insan sarrafı 1 karga 2

Son Haberler

Rıza Çalımbay kötü gidişata dur dedi: Beşiktaş evinde galipHafif ticari araç Gediz Nehri'ne düştü: 3 ölüLara plajında hortum paniğiBakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdirEmniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimleri

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi