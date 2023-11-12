Kırmızıdır Rengi Kırmızı
Çocuk iken yüce bayrağımız hakkında
Bir menkıbe işitmiş idim, şöyledir;
Şehitlerimizin dökülen kanının üzerine
Hilal ay ve yıldız yansıdığı söyleniyor.
Şehitlerimizin kanıyla bayrak aşkı be yücedir.
Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize. Amin
Ya kırmızı ya ay ya doğan dolunay var ya
Aklıma da bir hal bir olay bir güzellik geldi
Yapayım bize o güzelliği.
Peygamber sav. dolunay akşamı tek başına
Dolaşır iken kırmızı kazağıyla, Sahabe ra.
İle karşılaşır Sahabe efendimiz der ki
''Dolunaydan daha parlaktı Saadetli nurlu cemali''
Efendimizin Peygamberimizin sav.
Düşünsek ya Kırmızı üzerine doğan dolunay
Size de Türk Bayrağı ile yakın geldi mi haller
Şehit kanımızın aşkıyla bakar iken Yüce Bayrağımıza
Aklımıza gelir Peygamberin Kırmızı kazağına doğan dolunay
Peygamber sav. aşkı ile bakakalmak vardır Şehit Aşkıyla
Şâh-ı Sâki bilirler bayrak aşkını. Bana da ver Rabbi bayrak aşkı, Bana da ver Rabbi Peygamber aşkı
Amin.
Roman abilerim de Türktür Ablalarımda Türktür Roman Annelerimde Türktür Türk olmayan müslüman yoktur.
Barış Sağlam
Kırmızıdır Rengi Kırmızı
Çocuk iken yüce bayrağımız hakkında
Bir menkıbe işitmiş idim, şöyledir;
Şehitlerimizin dökülen kanının üzerine
Hilal ay ve yıldız yansıdığı söyleniyor.
Şehitlerimizin kanıyla bayrak aşkı be yücedir.
Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize. Amin
Ya kırmızı ya ay ya doğan dolunay var ya
Aklıma da bir hal bir olay bir güzellik geldi
Yapayım bize o güzelliği.
Peygamber sav. dolunay akşamı tek başına
Dolaşır iken kırmızı kazağıyla, Sahabe ra.
İle karşılaşır Sahabe efendimiz der ki
''Dolunaydan daha parlaktı Saadetli nurlu cemali''
Efendimizin Peygamberimizin sav.
Düşünsek ya Kırmızı üzerine doğan dolunay
Size de Türk Bayrağı ile yakın geldi mi haller
Şehit kanımızın aşkıyla bakar iken Yüce Bayrağımıza
Aklımıza gelir Peygamberin Kırmızı kazağına doğan dolunay
Peygamber sav. aşkı ile bakakalmak vardır Şehit Aşkıyla
Şâh-ı Sâki bilirler bayrak aşkını. Bana da ver Rabbi bayrak aşkı, Bana da ver Rabbi Peygamber aşkı
Amin.
Roman abilerim de Türktür Ablalarımda Türktür Roman Annelerimde Türktür Türk olmayan müslüman yoktur.
Barış Sağlam