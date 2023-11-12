Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Kasım 2023 18:37
Eğitim yoluyla destek personelinden adliyeye geçiş

Merhabalar GSB de destek personeli olarak çalışıyorum lise adalet bölümü mezunuyum eğitim yoluyla tekrar kpss ye girerek adliyeye geçebilir miyim? 1 yıl bekleme cezası var mı?

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