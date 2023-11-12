Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 19:55
Polis Lojmanları
Merhaba ben Polis Memuruyum İstanbul'da görev yapmaktayım lojman başvurusu yapacağım ne zaman başlar ve başvuru için gerekli şartlar nelerdir. Bilgilendirir misiniz. Teşekkür ederim.

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