KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Kasım 2023 19:55
2023 aralık merkezi atama

aralık ataması ne zaman olur bir de 1500 kişi alcaktı tic. bakanlığı branşlar falan belli oldu mu ?


cabbar124
Aday Memur
12 Kasım 2023 20:05

Evet belli oldu iibf den alacak sadece


mimarbuse
Memur
12 Kasım 2023 20:11

link verir misin

cabbar124, 13 dk. önce

Evet belli oldu iibf den alacak sadece

Toplam 2 mesaj

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