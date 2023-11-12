Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Kasım 2023 21:24
12-17 kasım seminerleri

bu sene nasıl olacak


ashil13
Genel Müdür
12 Kasım 2023 21:29

iyi olacak


dilekkkce
Memur
12 Kasım 2023 21:30

her gün canlı katılımla seminer takip edeceğiz değil mi


ashil13
Genel Müdür
12 Kasım 2023 22:04

yok yahu, tatil süresince istediğin bir saatte bakacaksın

dilekkkce, 37 dk. önce

her gün canlı katılımla seminer takip edeceğiz değil mi

Toplam 3 mesaj

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