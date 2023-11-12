Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2023 22:16
İdari Soruşturma Süresi Hk.
Arkadaşlar adlı soruşturma sürecinde olup ( adlı süreç sonuçlanmadan) idare tarafından acılan soruşturma sonrasında.. her nekadar bozma davası açsa bile kazanamayıp, sözleşme süresi bitmeden meslekten çıkarıldıgımızda özlük haklarından yararlanılabilirmiyiz? (sınıf jandarma özlük hakları =tazminat, Oyak falan

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