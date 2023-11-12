Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Kasım 2023 23:54
Emniyet Personeliyken (Kadrolu) Zabıtalığa Geçiş (Kadrolu)

Merhabalar.

Halihazırda emniyet personeli olarak görev yapmaktayım. Henüz aday memurum ve asaletim tasdik olmadı. Başka kurumların sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarına başvuruyorum aynı zamanda.. Merak ettiğim ve tam anlamıyla da net bir cevap alamadığım konu var. Şu anki kurumumdan sözleşmeli bir memurluğa geçerken direk istifa edip geçebiliyorum ancak kadrolu memurluğa geçişte bu kadar rahat geçiş yapılmıyor sanırım. İstifa edersem tekrar kadrolu bir memurluğa geçmek için 6 ay bekleme şartı varmış. Bu şekilde değilde kurumdan muvafakatname almak gerekiyormuş. Fakat emniyet personelini göndermeye pek sıcak bakmıyormuş. Eğer muvafakatnameyi vermez ise de yasal olarak iptal davası açılabiliyormuşuz.

Şimdi ben varsayıyorum kadrolu bir memurluğa geçmek istersem süreç nasıl olur? Emniyetten zabıtalığa geçme gibi bir durumum var şayet kazanırsam?

Bilenler cevaplarsa çok sevinirim. İyi günler, iyi forumlar.


brkklgs
Şef
13 Kasım 2023 00:03
kadrolu memurluğa geçemezsin atansan bile evvela istifa edip 6 ay beklemen gerekiyor usulüne uygun olarak karşı kurum 6 ay beklerse olur yoksa sıkıntı

keeerooo
13 Kasım 2023 00:28

Muvafakatname verebiliyormuş ihtimali düşük olsa da.. Vermezse de buna iptal davası açabiliyormuşsun


Gururu65
Daire Başkanı
13 Kasım 2023 00:35

Hiç bir sey yapamazsım kardeş.Sen en güzel EGM'yi hallet.Yoksa işin zor.

Toplam 3 mesaj

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