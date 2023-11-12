Emniyet Personeliyken (Kadrolu) Zabıtalığa Geçiş (Kadrolu)

Merhabalar.

Halihazırda emniyet personeli olarak görev yapmaktayım. Henüz aday memurum ve asaletim tasdik olmadı. Başka kurumların sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarına başvuruyorum aynı zamanda.. Merak ettiğim ve tam anlamıyla da net bir cevap alamadığım konu var. Şu anki kurumumdan sözleşmeli bir memurluğa geçerken direk istifa edip geçebiliyorum ancak kadrolu memurluğa geçişte bu kadar rahat geçiş yapılmıyor sanırım. İstifa edersem tekrar kadrolu bir memurluğa geçmek için 6 ay bekleme şartı varmış. Bu şekilde değilde kurumdan muvafakatname almak gerekiyormuş. Fakat emniyet personelini göndermeye pek sıcak bakmıyormuş. Eğer muvafakatnameyi vermez ise de yasal olarak iptal davası açılabiliyormuşuz.

Şimdi ben varsayıyorum kadrolu bir memurluğa geçmek istersem süreç nasıl olur? Emniyetten zabıtalığa geçme gibi bir durumum var şayet kazanırsam?

Bilenler cevaplarsa çok sevinirim. İyi günler, iyi forumlar.