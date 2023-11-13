Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2023 00:15
sozlesme feshedilir mi?

Herkese iyi akşamlar sözleşmeli personel engelli raporu alırsa sözleşmesi feshedilir mi ?

Bu konu hakkında herkes farklı bir şey söylüyor lütfen bilen biri cevaplarsa çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden

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