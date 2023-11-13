Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2023 00:24
Başka Kuruma Atanma

Merhabalar, örgün lisans mezunu kadrolu infaz koruma memuruyum. Aöf 2.üniversite olarak lisans maliye bölümünden mezun oldum. Merkezi atamalarda maliye bölümünden atanmama kadrolu olmam ya da aöf 2.üni olması sorun olur mu? Bu konu hakkında bilgisi olan varsa şimdiden cevaplarınız için teşekkürler

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